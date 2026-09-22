Amerika ponovo otvara vojne baze na Grenlandu zatvorene 1950-ih

Sporazum bi u utorak, tokom Opće skupštine Ujedinjenih naroda, trebali potpisati Washington, Kopenhagen i Nuuk, saznaje Reuters od tri izvora upoznata s dogovorom.

Vojne baze trebale bi biti smještene u Narsarsuaqu, mjestu sa nekoliko desetina stanovnika, gdje je američka vojna baza Bluie West One zatvorena 1950-ih, te u Mestersvigu. Tu bazu trenutno koristi Siriusova patrola sa psećim zapregama, jedinica danskih specijalnih snaga, navela su dva izvora upoznata sa sporazumom.

Tekst sporazuma još nije javno objavljen. Tri osobe upoznate s dogovorom, koje su govorile pod uslovom anonimnosti, kazale su Reutersu da njegovi detalji još nisu konačni i da bi mogli biti izmijenjeni prije potpisivanja.

Danska navodi da bi se ovim sporazumom sigurnost Arktika stavila pod okvir NATO-a, umjesto da se njome isključivo bave Sjedinjene Američke Države i Danska.

Sporazum dolazi nakon višemjesečnog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u više navrata zagovarao američku kontrolu nad Grenlandom.

Trump u pojedinim trenucima nije isključivao ni upotrebu vojne ili ekonomske sile kako bi SAD preuzele kontrolu nad ovim danskim teritorijem sa visokim stepenom autonomije, podsjeća Reuters,pišu Vijesti

Njegove prijetnje, koje su vrhunac dosegle u januaru, izazvale su diplomatsku krizu unutar NATO-a i podstakle Dansku i Grenland na pregovore sa Washingtonom kako bi pokušali smanjiti pritisak, navodi Reuters.

Vlade Danske i Grenlanda, kao ni Bijela kuća, nisu odmah odgovorile na Reutersov zahtjev za komentar.

Sjedinjene Američke Države tokom Hladnog rata imale su 17 vojnih objekata na Grenlandu i više od 10.000 pripadnika osoblja.

Danas je tamo ostala američka svemirska baza Pituffik, u kojoj je stacionirano oko 150 pripadnika američke vojske.

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