Cijene goriva u Bosni i Hercegovini su značajno opale, pa tako jutros litar dizela u Bihaću iznosi od 2,41 KM do 2,51 KM.

Litar Super 95 iznosi 2,56 KM do 2,61 KM.Cijena litra dizela u Sarajevu je od 2,31 KM do 2,51 KM, benzin Super 95 iznosi od 2,46 KM do 2,61 KM. Cijena plina se kreće od 1,16 KM do 1,46 KM.

Kako pokazuju podaci aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela u Mostaru jutros iznosi od 2,36 KM do 2,56 KM.Plin je od 1,21 KM do 1,71 KM,piše Avaz

