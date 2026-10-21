Starlink stigao u BiH: Poznate cijene satelitskog interneta

Satelitski internet Starlink, projekat kompanije SpaceX koju je osnovao Ilon Mask (Elon Musk), zvanično je dostupan u Bosni i Hercegovini. Na zvaničnoj stranici kompanije objavljena su tri kućna paketa, a mjesečne cijene počinju od 68 KM.

Najpovoljniji paket

Najpovoljniji paket, Rezidencijalni 100 Mbps, košta od 68 KM mjesečno i uključuje neograničen protok podataka. Paket Rezidencijalni 200 Mbps nudi brzine preuzimanja do 200 megabita u sekundi, također uz neograničene podatke, a cijena mu počinje od 88 KM mjesečno.

Treća opcija je Rezidencijalni Max, čija cijena iznosi od 108 KM mjesečno. Ovaj paket namijenjen je korisnicima koji žele maksimalne dostupne brzine, koje na pojedinim lokacijama mogu prelaziti 400 Mbps, kao i veći prioritet u mreži.

Iz kompanije navode da paketi od 100 i 200 Mbps nisu dostupni na svim područjima. Ističu i da navedene brzine predstavljaju maksimalne vrijednosti, koje nisu zagarantovane i mogu biti niže u periodima pojačanog opterećenja mreže.

Tržišta širom svijeta

Starlink pruža širokopojasni internet putem satelitske mreže, s posebnim značajem za područja u kojima je klasična internetska infrastruktura slabo razvijena ili nedostupna. Prema navodima kompanije, usluga je dostupna na više od 160 tržišta širom svijeta.

Kompanija također ističe da je sistem osmišljen za rad u različitim vremenskim uslovima, uključujući snijeg, jaku kišu i snažne vjetrove, iako vremenske neprilike mogu utjecati na kvalitet i dostupnost veze.

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