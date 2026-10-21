Snažno nevrijeme izazvalo haos u Francuskoj: Voda nosila automobile i plavila naselja

Nevrijeme je zahvatilo široko područje, od regije Okcitanije do regije Provence-Alpes-Côte d’Azur. Jake padavine počele su u ponedjeljak, a njihov intenzitet oslabio je u utorak oko podneva.

Tijelo 75-godišnje osobe, koju je odnijela bujica u općini Saint-Mitre-les-Remparts, u departmanu Bouches-du-Rhône, pronađeno je u utorak, 20. oktobra, u obližnjem gradu Istresu, prenosi Euronews. U akciji potrage učestvovao je i helikopter.

Na Korzici se jedna osoba vodi kao nestala nakon što je vozilo u kojem se nalazila odnijela nabujala rijeka Fium’orbu u blizini mjesta Ghisonaccia. Prema potvrdi prefekture, u terenskom vozilu bile su dvije osobe. Jedna je uspjela izaći kroz prozor, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za drugom.Na Korzici zabilježene ekstremne padavine

Područje oko Solenzare, na jugu Korzike, suočilo se s izuzetno obilnim padavinama. Od početka nevremena palo je gotovo 400 milimetara kiše, a prema podacima meteorološke službe Météo-France, na aerodromu u tom području zabilježena su čak 191 milimetar padavina za samo sat vremenaZbog prodora vode u naseljena područja, evakuacije su organizovane i u Istresu, koji se nalazi pedesetak kilometara zapadno od Marseillea. Stanovnici čiji su domovi ugroženi poplavama premješteni su u sportsku dvoranu, saopćile su lokalne vlasti.

Obilne padavine izazvale su izlijevanje vode na velikom području, od departmana Hérault do Bouches-du-Rhône, zbog čega su desetine ljudi morale biti izmještene na sigurne lokacije.Poplavljene ulice i otežan saobraćaj

Snažni pljuskovi praćeni grmljavinom pogodili su i Lunel, u departmanu Hérault. Vatrogasne službe navele su da je u prihvatnom centru zbrinuto petnaestak osoba. Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju automobile gotovo potpuno potopljene, s vodom koja je dosezala do prozora vozila.

Problemi su zabilježeni i u Nîmesu, gdje je saobraćaj u utorak ujutro bio ozbiljno otežan. Autocesta A9 bila je zatvorena nekoliko sati, dok se stanje do podneva postepeno popravljalo. Gradske ustanove, koje su prestale s radom u ponedjeljak poslijepodne, počele su ponovo otvarati vrata. Ipak, željeznički saobraćaj prema Nîmesu i iz njega ostao je poremećen,pišu Vijesti

Ni šire područje Marseillea nije bilo pošteđeno posljedica nevremena. Pojedini dijelovi autocesta našli su se pod vodom, a nekoliko prilaznih pravaca bilo je zatvoreno za saobraćaj. U samom gradu tramvajski saobraćaj obustavljen je u utorak ujutro.

Nevrijeme je povezano s hladnim sistemom niskog pritiska nazvanim Adam, koji je donio obilne padavine i poplave i u Španiju. Prema dostupnim informacijama, u toj zemlji poginule su najmanje četiri osobe.

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