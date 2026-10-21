Jablanica upozorila građane: Opasnost od poplava, odrona i klizišta

Prema upozorenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, očekivana količina padavina uglavnom će iznositi od 30 do 60 litara po metru kvadratnom, dok lokalno, na istoku, jugoistoku i sjeveru Hercegovine, može pasti od 80 do 120 litara po metru kvadratnom.

Obilne padavine mogu uzrokovati nagli porast vodostaja, izlijevanje bujičnih vodotoka, pojavu odrona i klizišta, plavljenje objekata i putnih komunikacija, kao i prekide u snabdijevanju električnom energijom i vodom.

Iz Službe posebno upozoravaju stanovništvo na područjima koja su ranije bila pogođena poplavama i klizištima, kao i građane koji žive u blizini vodotoka, da budu dodatno oprezni.

Građanima se preporučuje da, ako je to sigurno, očiste odvodne kanale i propuste u blizini svojih objekata, osiguraju imovinu i predmete koji bi mogli biti ugroženi padalinama i bujičnim vodama te izbjegavaju kretanje uz vodotoke i na područjima podložnim odronima i klizištima,pišu Vijesti

Naglašava se da građani ne prelaze preko poplavljenih cesta i bujičnih vodotoka te da prate obavijesti nadležnih službi i postupaju u skladu s njihovim uputama.

U slučaju opasnosti ili pojave koja može dovesti do prirodne ili druge nesreće, građani se pozivaju da obavijeste nadležne službe na sljedeće brojeve telefona: Operativni centar civilne i protupožarne zaštite 121 ili 036 752 666, Profesionalna vatrogasna jedinica Jablanica 123 ili 036 752 666, Policijska stanica Jablanica 122 ili 036 752 660 i Služba hitne medicinske pomoći 124 ili 036 752 664

Nadležne službe zadužene su za kontinuirano praćenje stanja na terenu i pravodobno izvješćivanje odgovornih institucija radi koordiniranog djelovanja i zaštite stanovništva, saopćeno je iz Općine Jablanica.

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