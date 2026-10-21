Svijet

Novi incident u Hormuškom moreuzu: Iranci tvrde da je tanker naletio na minu i zapalio se

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Objavljeno prije 41 minuta

Teheran sada zahtijeva da sva plovila zatraže dozvolu za prolazak ovim plovnim putem, kroz koji se transportira približno petina ukupne svjetske nafte

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je u Hormuškom moreuzu izbio požar na naftnom tankeru nakon što je brod navodno naletio na morsku minu.

Prema navodima iranskih snaga, eksplozija je izazvala požar u brodskoj strojarnici.

U zvaničnom saopćenju, koje su prenijeli iranski državni mediji, navedeno je da se tanker kretao „neovlaštenom južnom rutom“ kroz moreuz. Također je istaknuto da su sistemi za pozicioniranje i navigaciju na brodu bili isključeni.Komandant mornarice Iranske revolucionarne garde, admiral Ali Ozmaei (Ali Ozmaei), izjavio je da će se svako plovilo koje isključi navigacijske sisteme smatrati neprijateljskim.

Incident se dogodio samo dan nakon što je IRGC izvijestio o požarima na još dva naftna tankera u istom moreuzu. Iranske snage tvrde da su i ta dva broda naletjela na morske mine,piše Avaz

Iran je krajem februara preuzeo kontrolu nad Hormuškim moreuzom, nakon izbijanja sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Teheran sada zahtijeva da sva plovila zatraže dozvolu za prolazak ovim plovnim putem, kroz koji se transportira približno petina ukupne svjetske nafte.

Sjedinjene Američke Države odgovorile su na iransku blokadu uspostavljanjem pomorske protivblokade usmjerene na izvoz iranske nafte.


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