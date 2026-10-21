Cijena grijanja u Zenici povećana za 35 posto

Vijećnici su, kao i prije dvije noći, u konačnici glasali za prijedlog da, do kraja ove godine, za fizičke osobe cijena grijanja bude uvećana “samo” za 35 posto, dok će za privredne subjekte uvećanje biti 106 posto.

Grad Zenica će, do kraja ove godine i do planiranih 106 posto, odnosno za preostalih 71 posto uvećanja cijene, subvencionirati Javnom preduzeću “Grijanje” cijenu grijanja za fizičke osobe iz budžeta tog grada,pišu Vijesti

Gradu je data saglasnost da pokrene inicijativu za kreditno zaduženje, kako bi subvenciju za fizičke osobe omogućili i do kraja grijne sezone.

Građanima je, na prijedlog vijećnika Ernada Bešlagić (Naša stranka), nakon provedenog pojedinačnog glasanja, zbog promijenjenih uslova isporuke toplote omogućeno da u roku 15 dana, ako to žele, podnesu zahtjev za isključenje sa mreže grijanja.

Građani su do sada plaćali 2,88 KM plus PDV, za plaćanje na šest mjeseci, zagrijavanje kvadratnog metra stana, dok poslovni subjekti plaćaju 4,8 KM plus PDV, a po novom će, nakon uvećanja od 106 posto, plaćati 9,89 KM plus PDV za kvadratni metar prostora. Građani će plaćati za 35 posto veće račune nego do sada.

U toku zasjedanja, 100-njak se građana okupilo na mirnim protestima ispred zgrade Gradske uprave, koji su tražili da se omogući korištenje usluge grijanja.

Facebook komentari