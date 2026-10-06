Tramp: Iran bi mogao da uništi Los Anđeles i San Dijego, ali to je “mala cijena”

Njegove izjave, za koje mediji ocjenjuju da su rečene u šali, izazvale su kritike kalifornijskih lidera.

Šta je Tramp rekao?

„To je mala cijena koju treba platiti za očuvanje bezbjednosti svijeta, očuvanje bezbjednosti naše zemlje. Mogu da osvoje grad, neka osvoje Los Anđeles, neka osvoje San Dijego. Ovo je veoma mala cijena koju treba platiti“, rekao je Tramp, objavio je Los Anđeles Tajms.

Tramp je tokom govora u Grand Ajlendu rekao da želi „ogromnu pobjedu“ na novembarskim izborima, ocjenjujući da bi ona potvrdila ono što je njegova administracija uradila.

Govoreći o ratu, rekao je da je on „vještački“ i „malo pretjerano napet“.

Kakve su reakcije?

Guverner Kalifornije Gevin Njusom kritikovao je Trampa na platformi Iks, navodeći da predsjednik govori da bi strani neprijatelji trebalo da „unište“ Los Anđeles i San Dijego.

Iz njegove kancelarije za štampu saopšteno je da se predsjednik zalaže za napad na više od 10 miliona stanovnika SAD u dva najveća američka grada.

Gradonačelnik San Dijega Tod Glorija poručio je da taj grad „nije kolateralna šteta“ i da nije „potrošna roba“, dok je gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas Trampove izjave nazvala „opasnim“ i ocijenila da bi mogle da ugroze bezbjednost grada.

Senator Adam Šif takođe je kritikovao Trampa, navodeći da predsjednika ne brine cijena ukoliko bi rat u Iranu doveo do napada na dva velika američka grada.

Nije jasno da li su Trampove izjave zasnovane na obavještajnim podacima niti da li Iran ima mogućnost raketnog napada na SAD,pišu Nezavisne

Los Anđeles Tajms u tekstu navodi da je Iran u martu lansirao rakete prema Dijego Garsiji, ali da je njegov program balističkih raketa, prema tadašnjem izvještaju AP-a, imao domet ograničen na oko 2.000 kilometara, dok je Dijego Garsija van tog dometa.

Američki zvaničnici, međutim, dugo tvrde da bi iranski svemirski program mogao da omogući izgradnju interkontinentalnih balističkih raketa.

U martu su bezbjednosne agencije širom Kalifornije bile upozorene da bi rat u Iranu mogao da dovede do iznenadnog napada dronom u toj saveznoj državi, ali su izvori rekli da nema vjerodostojnih obavještajnih podataka koji bi to potkrijepili.

Tramp je tokom govora takođe rekao da će cijene gasa uskoro biti niže.

Facebook komentari