Prvi tramvaj jutros obavio vožnju od Hrasnice do Baščaršije

Nosi broj 11 u čast kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edine Džeke.

Nakon što je ranije završen tehnički pregled i dobijene sve potrebne dozvole, prvi tramvaj na novoj liniji krenuo je jutros u 5.30 sati.

Izgradnja tramvajske pruge do Hrasnice je najveći infrastrukturni projekt u saobraćaju od vremena Olimpijade, saopćeno je iz Ministarstva saobraćaja KS ranije.

Izgrađeno je 12,9 kilometara tramvajske pruge u oba pravca.

“Kada sam došao u Ministarstvo saobraćaja, obećao sam da ćemo izgraditi ovu prugu. Tada je malo ko vjerovao da ćemo u tome uspjeti, osim mojih najbližih saradnika. Generacije su slušale priče o tramvaju do Hrasnice”, poručio je ranije ministar saobraćaja Adnan Šteta.

“Iza nas je jedan od najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata koje smo realizovali. Ponosan sam, sretan i zahvalan što sam imao priliku biti dio ovog projekta.

Hvala svim ljudima koji su radili na projektu, mom timu Ministarstva saobraćaja, izvođačima, nadzoru, projektantima, GRAS-u, javnim preduzećima, Općini Ilidža, ali prije svega građanima na strpljenju, povjerenju i podršc”, kazao je Šteta,pišu Vijesti

Linije koje trenutno saobraćaju iz unutrašnjosti naselja Hrasnica, Butmir, Sokolović Kolonija, Kovači koje voze do Ilidže nastavit će voziti po svojim redovima vožnje koje je moguće pronaći na stranici i aplikaciji GRAS-a.

Autobuska linija Hrasnica – Baščaršija također će ostati u funkciji, kako bi se pratilo stanje na terenu, potrebe putnika i prilagođavanje novom sistemu javnog prijevoza.

Investitor projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, izvođač radova je konzorcij turskih kompanija Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S. i Yapiray Demiryolu Insaat Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S, a nadzor nad projektom vršio je konzorcij Yuksel Proje, PPG d.o.o. i Saraj Inženjering d.o.o.

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