Hašim Tači proglašen krivim: Osuđen na 25 godina zatvora

Pred Specijaliziranim vijećima Kosova u Hagu izrečena je prvostepena presuda bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju i nekadašnjim visokim zvaničnicima OVK Kadriju Veseliju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju.Tači je proglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu zatora od 25 godina,piše Avaz

Proglašen je odgovornim za nezakonita hapšenja i pritvaranja, okrutno postupanje, mučenje i ubistva osoba koje je OVK smatrao protivnicima, saradnicima, špijunima ili izdajnicima.

Sud je utvrdio da je Tači učestvovao u provođenju zajedničke kriminalne namjere, podsticao i podržavao zločine te da ih, iako je za njih znao, nije pokušao spriječiti. Istovremeno je oslobođen optužbi za zločine protiv čovječnosti.

Oslobođen je u odnosu na nekoliko slučajeva ratnih zločina.

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