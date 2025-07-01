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Ibrahimović “poklopio” Mbapea: Smiješna mu je priča

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Objavljeno prije 26 minuta

Napadač Real Madrida kaže kako bi upravo on trebao svojiti Zlatnu loptu

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović prokomentarisao je izjavu napadača Real Madrida Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe) koji je rekao da je imao idealnu sezonu i da bi zbog toga mogao osvojiti Zlatnu loptu. Mbape govori kako nije bilo igrača koji je imao bolju sezonu od njega? Smijem se ovoj izjavi. Nije uspio ništa osvojiti. S druge strane, Hari Kejn (Harry Kane) ne priča puno. Govori svojim brojkama, vodi svoju ekipu naprijed i osvaja trofeje – rekao je Ibrahimović.

Prošle sezone, Kejn je nastupio u 51 utakmici za Bajern Minhen, te postigao 61 gol i upisao sedam asistencija,piše Avaz


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