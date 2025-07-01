Ibrahimović “poklopio” Mbapea: Smiješna mu je priča

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović prokomentarisao je izjavu napadača Real Madrida Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe) koji je rekao da je imao idealnu sezonu i da bi zbog toga mogao osvojiti Zlatnu loptu. Mbape govori kako nije bilo igrača koji je imao bolju sezonu od njega? Smijem se ovoj izjavi. Nije uspio ništa osvojiti. S druge strane, Hari Kejn (Harry Kane) ne priča puno. Govori svojim brojkama, vodi svoju ekipu naprijed i osvaja trofeje – rekao je Ibrahimović.

Prošle sezone, Kejn je nastupio u 51 utakmici za Bajern Minhen, te postigao 61 gol i upisao sedam asistencija,piše Avaz

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