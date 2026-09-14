NATO oborio dron iznad Litvanije: Zatvoren aerodrom u Vilniusu nakon upada u zračni prostor

Borbeni avioni NATO-a rano u utorak, 15. septembra 2026. godine, oborili su bespilotnu letjelicu koja je narušila zračni prostor Litvanije iznad okruga Kaunas, potvrdio je litvanski Nacionalni centar za upravljanje kriznim situacijama (NKVC).Incident je izazvao hitnu reakciju vlasti, koje su uvele privremene restrikcije i obustavile letove na Međunarodnom aerodromu u glavnom gradu Vilniusu.

Nepoznata letjelica uočena je nešto poslije ponoći, a prema dosadašnjim informacijama sumnja se da je u litvanski zračni prostor ušla iz pravca Bjelorusije.

Aktivirani dežurni avioni

NATO je odmah aktivirao dežurne borbene avione koji patroliraju u okviru misije zaštite zračnog prostora baltičkih zemalja. Letjelica je presretnuta i uništena u zraku iznad ruralnog područja u blizini sela Pratkūnai.

Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda (Gitanas Nausėda) oglasio se nakon incidenta i zahvalio savezničkim snagama na brzoj reakciji.

– Dron koji je tek ušao u litvanski zračni prostor uništili su borbeni avioni NATO-a. Zahvaljujem savezničkom osoblju na brzoj reakciji. U situaciji kada Rusija intenzivira svoju agresiju na Ukrajinu, ovakva spremnost je od ključnog značaja za našu regiju – rekao je.

Ukinuta zračna uzbuna

Nakon što je letjelica neutralisana, zračna uzbuna je ukinuta, a restrikcije na aerodromu u Vilniusu povučene. Vlasti su saopćile da se avio-saobraćaj postepeno vraća u normalu.Za sada nije poznato o kojoj se vrsti drona radi niti je zvanično utvrđeno njegovo tačno porijeklo. Istraga o incidentu je u toku,piše Avaz

Upad drona dogodio se u trenutku izuzetno visokih tenzija na istočnom krilu NATO-a. Slični incidenti, uključujući upade vojnih dronova i narušavanje zračnog prostora, tokom proteklih sedmica zabilježeni su i u Poljskoj, Latviji i Estoniji.

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