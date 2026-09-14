Muškarac drogirao suprugu i seksualno zlostavljao više od 20 godina

On je pred Kraljevskim sudom u Manchesteru priznao ukupno 60 krivičnih djela počinjenih u periodu od 2004. godine do hapšenja u oktobru prošle godine.

Identitet muškarca nije objavljen kako bi žrtva, prema zakonu, zadržala pravo na automatsku anonimnost.

Žena je sjedila u publici držeći se za ruke s članovima porodice, koji su joj pružali podršku, dok je njen suprug tokom 18 minuta iznosio priznanja po optužnicama. U jednom trenutku obrisala je suze, dok je optuženi, odjeven u tamnosivo odijelo, plavu košulju i tamnu kravatu, plakao dok je stajao u prostoru za optužene.

Sudija Maurice Greene rekao mu je da može sjesti nakon što je optuženi počeo da se slama tokom izjašnjavanja o krivici.

Muškarac je ranije priznao određene optužbe, uključujući silovanje, seksualni napad, napad uz penetraciju i dijeljenje intimnih fotografija tokom perioda od marta 2022. do oktobra prošle godine, dok je ranije negirao niz drugih djela.

Sada je priznao ukupno 60 optužbi, među kojima su silovanje, seksualni napad, pokušaj silovanja i napad uz penetraciju.

Jedna od optužbi odnosi se na to da je namjerno davao supruzi određenu supstancu s namjerom da je omami ili onesposobi kako bi omogućio seksualnu aktivnost. Prema optužnici, to se događalo između 12. novembra 2004. i 25. oktobra 2025. godine.

Zlostavljanje se, prema navodima optužnice, odvijalo u porodičnoj kući na području Stockporta u širem području Manchestera.

Pomoćnik glavnog načelnika policije Velikog Manchestera Rick Jackson izjavio je da je prioritet policije pružanje podrške žrtvi tokom, kako je naveo, veoma složene istrage.

„Specijalizirana podrška i dalje se pruža žrtvi koja je u središtu ovog slučaja“, kazao je Jackson.

On je poručio i osobama koje sumnjaju da su one ili neko njima blizak bili žrtve seksualnog nasilja uz upotrebu droga da ne moraju imati dokaze, potpunu sigurnost niti jasno sjećanje na događaje kako bi ih nadležni shvatili ozbiljno.

U istom slučaju još 12 muškaraca, starosti između 28 i 74 godine, suočava se s optužbama za seksualna krivična djela povezana s istom ženom. Svi oni negiraju optužbe.

Među njima su Karl Lindsay (56), bivši izvršni direktor fudbalskog kluba Taunton Town, Daniel Rayner (42) iz Whitstablea, David Graves (59) iz Derbyshirea, Jonathan Kirk (43), viši bolničar iz područja Stockporta, te Graham Brougham (74) iz Northwicha u Cheshireu,pišu Vijesti

Optuženi su i Philip Wild (58), bivši vlasnik taksi službe iz područja Stockporta, Mohammed Sabir (28), konsultant za zapošljavanje iz istog područja, Sean Peers (38) iz Stockporta, Jordan Wallace (31) iz Manchestera, Alan Keelan (42), bivši trener fudbalske ekipe mlađih kategorija, Richard Townsend (37) iz Velikog Manchestera i Robert Stewart (70) iz područja Stockporta.

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