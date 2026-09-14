Veliki duel Zmajeva na Elland Roadu: Specijalni gost gleda Muharemovića i Dedića

Tarik Muharemović i Amar Dedić našli su se u početnim postavama svojih ekipa, pa će se dvojica reprezentativaca Bosne i Hercegovine prvi put večeras direktno suprotstaviti na velikoj sceni engleskog fudbala.

Kako saznaju Vijesti.ba, dodatnu težinu ovom susretu daje i prisustvo selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza. Selektor Zmajeva utakmicu će pratiti s tribina Elland Roada, u društvu člana stručnog štaba našeg nacionalnog tima Saše Papca, te imati priliku uživo gledati dvojicu svojih izabranika.

Muharemović će predvoditi odbranu Leedsa. Mladi bh. defanzivac od dolaska u klub nametnuo se kao jedan od važnijih igrača ekipe, a večeras će imati težak zadatak protiv napada Newcastlea.

Na drugoj strani, Dedić će početi utakmicu u dresu Newcastlea. Bh. reprezentativac imao je problema s povredom, ali je dobio povjerenje stručnog štaba i našao se među starterima.

Obje ekipe u prva tri kola imaju po pet bodova i još ne znaju za poraz. Pobjednik večerašnjeg susreta mogao bi nakon četvrtog kola skočiti na treće mjesto prvenstvene tabele,pišu Vijesti

Duel na Elland Roadu počinje u 21 sat.

Sastavi

Leeds United: Trafford, Bogle, Gudmundsson, Justin, Muharemović, Elvedi, Ampadu, Tanaka, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.

Newcastle United: Horníček, Hall, Botman, Nico, Wissa, Barnes, Thiaw, Fernandez-Pardo, Murphy, Dedić, Miley.

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