Bred Pit pecnuo Klunija pred cijelim svijetom: Javno otkrio njegovu slabu tačku

Holivudski glumac Bred Pit (Brad Pitt) našalio se na račun svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Džordža Klunija (George Clooney), koji je u Veneciji dobio Zlatnog lava za životno djelo.Iako nije mogao prisustvovati ceremoniji, Pit je Kluniju poslao poruku koju je tokom dodjele pročitala glumica Lora Dern (Laura Dern).Naime, Pit je prijatelja opisao kao čovjeka koji može gotovo sve – od glume i sporta do brojnih drugih stvari – ali je imao jednu posebnu zamjerku.

– On može sve, ali vas molim, nemojte ga puštati na plesni podij – poručio je Pit, uz šalu na račun Klunijevih plesnih sposobnosti.

U nastavku poruke nazvao ga je glumcem, šaljivdžijom, altruistom, sportistom, ocem, suprugom i čovjekom posvećenim pravdi, da bi se na kraju ponovo našalio na račun njegovog plesa,piše Avaz

Njihovo prijateljstvo traje decenijama, a zajedno su igrali u više filmova, uključujući čuvenu franšizu “Oušenovih 11” (Ocean’s Eleven)Njih dvojica trebala bi se ponovo sresti pred kamerama u nastavku „Oušenovih 14“ (Ocean’s 14), čije se snimanje očekuje ove jeseni.

Kluni je Zlatnog lava za životno djelo primio na 83. Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je govorio o svojoj karijeri, umjetnosti i značaju slobode izražavanja.

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