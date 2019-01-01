Navijači igračima “Želje”: Izađite s terena ako budu veličali zločinca Mladića

Apel je uputila navijačka grupa “Košpicari”, te ga objavila na društvenim mrežama.

“Važno! Ispred Košpicara, molimo i apelujemo na sve organe, stručni štab i fudbalere FK Željezničar da večeras na prvenstvenoj utakmici koju igramo u Banjaluci, ako bi se na bilo koji način vrijeđala naša država Bosna i Hercegovina, veličali, slavili i glorificirali ratni zločinci, kao i njihovi zločini, te negirao genocid, da istog trenutka napustite teren i vratite se za Sarajevo, jer dostojanstvo i ponos su važniji od tri boda i bilo koje kazne! Hvala vam. Nek’ smo vazda puni Bosna, a Bosna puna nas”, napisali su uz objavu plavog srca, simbolizirajući ljubav prema klupskim bojama Željezničara.

Meč Borca protiv Veleža (3:1) na startu sezone je prekinut zbog veličanja zločinca Mladića, dok se nije ispraznila tribina Gradskog stadiona u Banjoj Luci. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine zbog toga je i kažnjen od strane Disciplinske komisije Nogometnog/Fudbalskog saveza (N/FS) BiH pa je domaću utakmicu trećeg kola sa Čelikom (2:0) igrao bez prisustva publike,pišu Vijesti

Susret šestog kola Wwin lige Bosne i Hercegovine između fudbalera Borca i Željezničara igra se večeras sa početkom u 20.30 sati.

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