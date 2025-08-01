Obespravljeni rudari dolaze pred Vladu FBiH: “Počinje škola, a nemam djetetu dati za užinu

Nakon niza neispunjenih obećanja, rudari RMU Zenica za sutra su najavili proteste pred zgradom Vlade FBiH. Nakon sedam noći i osam dana provedenih u jami Raspotočje, dio komorata 11. avgusta prekinuo je proteste, nakon što im je obećana majske i junske plaće, ali jedina novost od tada je da im se danas duguje i plaća za juli, a zaradili su i avgustovsku.Da bi ljudi izašli iz jame, oni su tada svašta obećali, ali ni fening nije uplaćen. Kako bi nas odgovorili od protesta, dan uoči dolaska u Sarajevo uplatili su nam regres koji nismo dobili četiri godine. Nisu trebali ni sada, jer nam ne znači ništa. Regres može poklopiti jednu, a mi smo dužni tri rate. Nadali smo se isplati bar jedne plate socijalnog tipa, da ljudi imaju za dolazak na posao i da imaju osnovno za djecu. Počinje škola, nemam djetetu dati za užinu, a kamoli da sam kakvu opremu kupio – kazao je za “Avaz” Edib Dedić, član Sindikalne podružnice Raspotočje RMU Zenica.

Rudare najviše iritiraju izjave federalnih zvaničnika kako ništa ne rade, a očekuju plaću. Na konferenciji za novinare “Račun građanima” u ponedjeljak je i premijer FBiH Nermin Nikšić kazao da “malo nelogično zvuči kad kažu da im kasni plata i topli obrok, a ljudi ne rade”,piše Avaz

– Ministar Lakić je slične izjave davao i skrenuta mu je pažnja. Izjava premijera, čovjek kao da živi u Nikaragvi, a ne u BiH, predstavlja uvredu za rudare. Kada bi ljudi koji rade na otpumpavanju i provjetravanju sad napustili jamu Raspotočje u roku od pet dana to bi bila atomska bomba. To je jama najbogatija metanom u Evropi. Može se lako desiti da ljudi od neimaštine odustanu od dolaska na posao i o tome ne smijem ni razmišljati. Ogromne prostorije bi se popunile metanom i mala iskra izazvala bi eksploziju koja pola grada diže – ističe Dedić.

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