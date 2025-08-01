Tužilaštvo KS okončalo istragu o tramvajskoj nesreći: Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića

Iz Tužilaštva KS su saopćili da je okončana istraga o tramvajskoj nesreći, koja se dogodila u februaru ove godine, te da je podignuta optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića.

Kako su naveli, nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja, kao i velikog broja prikupljenih dokaza, podigli su optužnicu protiv Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa.

Optužnica je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što Tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će, kako su najavili, o svim relevantnim informacijama biti detaljno upoznata.

U odnosu na navode, kako su ukazali, anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora i marketinških ugovora o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage, budući da prijavljena djela nisu krivična djela,piše Avaz

Podsjetimo, u tramvajskoj nesreći koja se dogodila 12. februara, kada je tramvaj iskočio iz šina na raskrsnici u blizini Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, smrtno je stradao 23-godišnji student iz Brčkog Erdoan Morankić. U trenutku nesreće nalazio se na tramvajskom stajalištu.

U istoj nesreći teško je povrijeđena 16-godišnja Ella Jovanović iz Sarajeva, koja se također nalazila na stajalištu.

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