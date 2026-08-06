Kantonalna bolnica Orašje otkazala saradnju hirurgu koji je veličao zločinca Mladića

Kantonalna bolnica Orašje ekspresno je reagovala nakon što je u javnosti objavljeno da je njen vanjski saradnik, hirurg Đoko Novaković, na društvenim mrežama veličao pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Uprava bolnice odlučila je prekinuti njegov honorarni angažman, nakon što su reagovale i lokalne boračke organizacije. Udruženje „Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine“ zatražilo je hitno sankcionisanje i prekid saradnje.

Iz ovog udruženja poručeno je da je neprihvatljivo da u Orašju radi osoba koja javno veliča komandanta Vojske Republike Srpske, pod čijom su komandom počinjeni ratni zločini na području Posavi,piše Avaz

Odluka dolazi samo dan nakon sličnog slučaja u Tomislavgradu, gdje je ljekarka dobila otkaz zbog objave kojom je veličala Mladića.

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