Otkazan Merlinov koncert u Srbiji: Organizatori objavili razlog

Koncert Dine Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra otkazan je.Kako je saopćeno, do otkazivanja je došlo zbog, kako navode organizatori, neispunjenih ugovornih obaveza koje se odnose na osiguravanje produkcije, bine i neophodnih tehničkih uvjeta za sigurno održavanje koncerta.

– Povodom koncerta Dine Merlina u Kraljevu obavještavamo javnost da smo prinuđeni donijeti odluku o njegovom otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije Digi Media Production Beograd.

Prema našim navodima, kompanija je bila zadužena za osiguravanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uvjeta za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata s rokovima, tehničkim zahtjevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja.

Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uvjetima koji garantiraju odgovarajući nivo tehničke i organizacijske sigurnosti.

Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj dio obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna osigurati.Sigurnost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet.

Zbog svega navedenog, obavještavamo javnost da je koncert Dine Merlina u Kraljevu otkazan – stoji u saopćenju organizatora.

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