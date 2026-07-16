Kosor o incidentu u Međugorju: Brzo hapšenje ugasit će požar mržnje na kojem su razni političari mislili parazitirati

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor osvrnula se na hapšenje poljskog državljanina osumnjičenog da je sinoć u Međugorju polio crnom bojom Gospin kip na Podbrdu, oštetio manju statuu, zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova i ispisao uvredljive poruke na poljskom i engleskom jeziku.

Ona je naglasila da je jako važno jer je uhapšena osoba koja je napala svetinje u Međugorju.

“Poljak, iz katoličke zemlje. Brzo uhićenje ugasit će požar mržnje koji se već počeo rasplamsavati u susjednoj državi, a razni politički paraziti mislili politički parazitirati”, istakla je ona.

Napomenimo da je uhapšen 31-godišnji poljski državljanin Krakowiak Bartolomey Wlodzimierza na području Zapadnohercegovačkog kantona, u mjestu Cerno kod Ljubuškog.

Kada je riječ o reakcijama na koje je očito mislila, među prvima se oglasila HDZ-ova zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darijana Filipović koja je, između ostalog, poručila da se radi o otvorenom napadu na katolički puk u BiH te na svjetski simbol mira i zajedništva,piše Klix

Još oštriju reakciju imala je zastupnica HDZ-a u Evropskom parlamentu Željana Zovko, koja se oglasila i prije nego što je osumnjičeni identifikovan i uhapšen. Ona je govorila o “zastrašivanju katolika u BiH”.

“Ovakvi činovi predstavljaju pokušaj zastrašivanja katolika u Bosni i Hercegovini, koji su već dulje vrijeme suočeni s napadima na svoja vjerska mjesta, kulturnu baštinu i temeljno pravo na slobodno ispovjedanje vjere. Takvo nasilje i netolerancija ne smiju postati prihvatljivi niti ostati bez jasne osude”. navela je Zovko.

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