Vlada FBiH proglašava Dan žalosti zbog smrti petoro zeničkih planinara

Najavio je to u svom obraćanju federalni premijer Nermin Nikšić.

“Vlada Federacije će u toku sutrašnjeg dana donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je simboličan čin kojim bi na dostojanstven način odali posljednju počast našim stradalim sugrađanima”, napisao je Nikšić na društvenim mrežama.

Nesretnu ekspediciju je činilo sedam planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje Planinarskog društva Vedro,pišu Vijesti

Prema do sada potvrđenim informacijama, tragediju su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok se i dalje čekaju zvanične informacije institucija o nestalima Almi Okanović i Denisu Okanoviću, Nerminu Talamu, Almiru Krivdiću te dr. Melihi Čaušević.

Svi članovi ekspedicije bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe, koji su u prošlosti osvajali vrhove iznad 5.000 metara nadmorske visine.

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