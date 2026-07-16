Svijet strahuje: Huti blokiraju Crveno more, a zatvoren i Hormuz

Napadi dolaze u trenutku kada se nastavljaju međusobni udari SAD-a i Irana, dok sporazum o razvoju saudijskog civilnog nuklearnog programa dodatno podstiče strah od nove utrke u naoružanju. Analitičari upozoravaju da je 2026. godina već među najnestabilnijim u regiji posljednjih godina.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) već 13. noć zaredom izvodi zračne napade na iranske vojne ciljeve, uključujući komandne centre, skladišta dronova i pomorske kapacitete. Iz Washingtona navode da je cilj smanjiti prijetnju koju Iran predstavlja trgovačkim brodovima u Hormuškom moreuzu.Istovremeno, Hutisti, koje podržava Teheran, pojačali su aktivnosti u Crvenom moru nakon propasti primirja sa Saudijskom Arabijom. Ove sedmice pogođena su dva saudijska broda, dok Hutisti tvrde da su još deset plovila natjerali na povratak i upozorili ih da izbjegavaju saudijske luke.

Time je dodatno ugrožen saobraćaj kroz Bab el-Mandeb, ključni prolaz koji povezuje Crveno more s Indijskim okeanom. Nakon problema izazvanih ograničenim prometom kroz Hormuški moreuz, moguća blokada obje rute mogla bi ozbiljno poremetiti svjetsku trgovinu i snabdijevanje energentima.

Saudijska Arabija pokušava ostati po strani u sukobu Irana i SAD-a, ali je zbog zatvorenog Hormuškog moreuza dio izvoza nafte preusmjerila prema terminalima na Crvenom moru. Međutim, ni ta ruta više nije sigurna zbog prijetnji Hutista.

Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će se obračunati s Hutistima, ali dosadašnje vojne operacije nisu uspjele zaustaviti grupu koja od 2014. godine kontroliše glavni grad Sanu i veći dio naseljenih područja Jemena. Saudijska vojna intervencija započeta 2015. godine također nije uspjela slomiti njihov otpor.

Od 2023. do 2025. Hutisti su napadali brodove za koje su tvrdili da su povezani s Izraelom, uz obrazloženje da podržavaju Palestince u Gazi. Ti napadi već su ranije izazvali poremećaje u pomorskom saobraćaju i rast troškova transporta, što je dovelo do vojnih intervencija SAD-a i Velike Britanije.

Analitičari upozoravaju da bi nova eskalacija mogla imati ozbiljne posljedice po globalnu ekonomiju. Dodatnu zabrinutost izazvao je i sporazum kojim će američke kompanije pomoći Saudijskoj Arabiji u razvoju civilnog nuklearnog programa, jer postoji bojazan da bi mogao pokrenuti novu utrku u naoružanju na Bliskom istoku.Prema ocjenama stručnjaka, bez sveobuhvatnog dogovora između SAD-a i Irana, regiju bi mogao očekivati dug period nestabilnosti, uz sve veći rizik za međunarodnu trgovinu i sigurnost,piše Vijesti

Facebook komentari