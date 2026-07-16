Sa stropa operacione dvorane pala lampa teška 80 kilograma

Kako javlja Dnevnik Nove TV, sa stropa jedne od operacijskih dvorana pala je masivna lampa teška 80 kilograma. Sreća je što se to dogodilo tijekom rutinske kontrole, a ne, primjerice, tijekom operacije.

‘Ono što je bitno naglasiti je da je to bilo kroz vikend, da nije bilo pacijenata niti osoblja tako da nitko nije bio ugrožen!’, rekao je reporterki Petri Buljan, Milivoj Novak, v. d. zamjenika ravnatelja KBC-a Rebro.

Ističe kako je do pada lampe došlo u zgradi staroj 19 godina, koja nije obuhvaćena radovima.

Na pitanje reporterke, zna li zašto se lampa odvojila, Novak je istaknuo kako je vjerojatno problem u starosti i vibracijama terena, što je dovelo do toga da se šaraf odvoji.

Naglasio je kako su odmah krenuli u kontrolu ostalih operacijskih dvorana te su utvrdili da je sve u redu. Uvjerava kako je sve provjereno te da nema opasnosti ni za pacijente ni za djelatnike.

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