Dunav kod Novog Sada presušuje: Čamci ostali zarobljeni u blatu

Povlačenje vode otkrilo je brojne pješčane sprudove uzvodno prema Futogu, ali i nizvodno kod popularne plaže Oficirac u Petrovaradinu.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj Dunava na mjernoj stanici u Novom Sadu u srijedu, 22. jula, iznosio je 38 centimetara ispod nivoa plovidbe, što predstavlja izuzetno nizak nivo čak i za ljetni period.

Na Oficircu, jednoj od najpoznatijih novosadskih plaža sa sremske strane, kupači kažu da ovakvu situaciju dugo nisu vidjeli.

“Na Ofisu dolazim više od tri decenije, ali ovakvog pijeska nikada nije bilo. Obično se pojavi sprud nizvodno s desne strane, ali sada se sve spojilo, kao da smo u pustinji”, rekla je Novosađanka Jovana, prenosi Danas.rs.

Kanalizacija se izlijeva direktno u Dunav

Na drugoj strani rijeke, kod novog mosta koji još nema zvanično ime, ali ga građani i dalje nazivaju “Žeželjev”, vidljive su posljedice rekordno niskog vodostaja.

Gradska kanalizacija sada se u slapovima izlijeva direktno u Dunav, uz neugodan miris koji se širi oko mjesta ispusta.Slična situacija je i nekoliko kilometara uzvodno kod Keja žrtava racije, gdje se ponovo otvorilo pitanje izgradnje prečistača otpadnih voda u Novom Sadu.

Čamci ostali zaglavljeni u blatu

Na najpoznatijoj gradskoj plaži Štrand, sprudovi su se pojavili u blizini Ribarskog ostrva, gdje se nalazi marina za brodove i čamce.

Zbog povlačenja vode brojna plovila ostala su nasukana, neka i do pola metra u blatu.

Dok jedni pokušavaju izvući čamce, drugi čekaju povoljnije uslove.

“Prokopamo prolaz do rijeke, kopala je i mašina prije nekoliko dana. Ali vodostaj je takav da kada dođeš do Dunava, pitanje je gdje dalje. Sprudovi su svuda. Veliki dio pijeska pojavio se i kod novog mosta koji se gradi preko Šodroša, tu se teško prolazi”, rekao je ribar Željko Mikić.

Riječna flotila koja se nalazi u blizini već je izvukla svoje brodove i premjestila ih nizvodno na sigurnije dijelove Dunava.

Problemi i za transport goriva

Nizak vodostaj otežao je i transport naftnih derivata baržama, zbog čega se benzin i dizel sada više dopremaju kamionima i željeznicom.

Takav način transporta ne može u potpunosti nadomjestiti planirane količine, a dodatni troškovi mogli bi utjecati i na rast cijena goriva.

Lađar Vladimir kaže da problemi nisu prisutni samo u Srbiji, već duž cijelog evropskog riječnog sistema.Što se Srbije tiče, kritični sektori su kod Apatina, Bogojeva, Mohova, Futoga, Sremskih Karlovaca i Banovaca. Od Beograda do Prahova saobraćaj ide bez većih problema zahvaljujući Đerdapu”, rekao je on.

Dodao je da bi ograničenje gaza brodova povećalo sigurnost plovidbe, jer bi se u suprotnom moglo dogoditi da veća plovila budu nasukana i djelimično ili potpuno blokiraju plovni put.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaj Dunava kod Novog Sada do kraja sedmice neće se značajno mijenjati.

Očekuje se samo blagi rast, nakon čega bi se nivo rijeke ponovo mogao vratiti na sadašnje vrijednosti.

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