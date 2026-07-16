Tramp uvodi nove carine na uvoz iz Evrope, Kine i drugih zemalja

Američki predsjednik Donald Tramp priprema novi paket carina koje bi trebale stupiti na snagu u petak u ponoć, nakon isteka privremenih globalnih carina od 10 postoOvo je treći pokušaj njegove administracije da ponovo uvede strožiju trgovinsku politiku, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država ranije ove godine poništio dio ranijih carina ocijenivši ih nezakonitim.

Nove carine odnosit će se na oko 60 zemalja širom svijeta, a iznosit će između 10 i 12,5 posto. Iz administracije navode da je cilj mjera izvršiti pritisak na države koje, prema njihovoj ocjeni, ne čine dovoljno u borbi protiv prisilnog rada u lancima snabdijevanja,piše Avaz

Među zemljama koje bi mogle biti pogođene nalaze se Evropska unija, Kanada, Japan, Južna Koreja, Indija, Kina i brojne druge države. Ipak, određene kategorije proizvoda, poput nafte, plina i robe obuhvaćene sporazumom između SAD-a, Kanade i Meksika, bit će izuzete od novih carinskih nameta.

Na spisku potencijalnih država koje bi mogle biti obuhvaćene novim mjerama nema Bosne i Hercegovine, kao ni drugih zemalja Zapadnog Balkana. Zanimljivo je da među njima nije ni Srbija, koja se ranije suočavala s različitim ograničenjima iz SAD-a upravo zbog pitanja prisilnog rada.

Tramp tvrdi da će nove carine zaštititi američke radnike i podstaći domaću proizvodnju, dok ekonomisti upozoravaju da bi one mogle povećati troškove za kompanije i potrošače.

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