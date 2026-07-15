Trebinje: Muškarac tukao djevojku i polomio joj dva pršljena

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv T.M. zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Prema navodima optužnice, T.M. se tereti da je u noći između 28. i 29. aprila 2026. godine, u stanu u Trebinju, nakon kraće prepirke sa svojom djevojkom više puta oštećenu udarao otvorenim i zatvorenim pesnicama u predjelu glave, vrata i tijela, te joj rukama snažno stiskao vrat.

U optužnici se navodi da je u vrijeme izvršenja djela bio sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima, da je bio svjestan svog djela, da je htio njegovo izvršenje i da je bio svjestan da je ono zabranjeno,pišu Vijesti

Prema optužnici, oštećena je zadobila otok potkožnih tkiva u čeono-tjemenom predjelu, krvni podliv kapka desnog oka, krvne podlive na vratu praćene prelomom četvrtog i petog vratnog pršljena u vidu „padajuće suze“, ali bez oštećenja kičmene moždine, kao i krvni podliv na trbuhu.

Navodi se da sve povrede koje je zadobila kritične noći, posmatrane u cjelini, predstavljaju tešku tjelesnu povredu.

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