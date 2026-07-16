Sociolog Vladimir Vasić o zločinu u Hrasnici: Ovo je optužnica protiv svih nas

Sinoć se u sarajevskom naselju Hrasnica dogodilo dvostruko ubistvo, zbog kojeg je javnost ponovo ostala šokirana. O ovoj porodičnoj tragediji, nakon što je muškarac na okrutan način ubio majku i brata oglasio se sociolog Vladimir Vasić. Komšije kažu da su živjeli loše. Ispod minimuma dostojanstva. Zaboravljeni od svakoga prepušteni sebi. Zašto smo postali okrutni? Kad smo počeli da okrećemo glavu dok nam pred nosom zaudara leš dok se naše ljudsko dostojanstvo raspada. Kažu, ubica je bio neuračunljiv. Dakle, bolestan. Jesmo li to digli ruke i od bolesnih i sami postajući takvi? – pita Vasić.Dodaje da je zbog toga ovaj zločin više od krivičnog djela,piše Avaz

– Ovo je optužnica protiv svih nas. Protiv sistema koji reaguje tek kada se prolije krv. Protiv institucija koje su često slijepe za najugroženije. Protiv društva koje je naučilo da okrene glavu, zatvori prozor i nastavi dalje.Nismo postali neljudi onog trenutka kada se dogodio zločin. Postali smo to onda kada smo prestali da primjećujemo tuđu patnju. Kada nas više ne potresa komšija koji nema od čega da živi, niti čovjek koji je teško bolestan i prepušten sam sebi. Zločin je počinio jedan čovjek. Ali ravnodušnost je postala kolektivna krivica – ističe Vasić.

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