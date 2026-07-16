Finale Argentina – Španija najskuplji sportski događaj ikada u SAD: Vrtoglave cijene

Ta kompanija navodi da je prosječna cijena ulaznica za utakmicu između Argentine i Španije premašila cijene drugih velikih događaja, poput Super Bowla i NBA finala.

Minimalna cijena ulaznice za finale trenutno iznosi 6.943 dolara za jednu ulaznicu, što je neznatno manje od oko 7.200 dolara prije nego što je Argentina pobijedila Englesku u srijedu poslijepodne i plasirala se u finale.

Prosječna cijena ulaznica za finale je 11.327 dolara, prema TickPicku, što je najviša ikad zabilježena cijena.

U srijedu poslijepodne, najskuplja kupovina za finale bile su dvije ulaznice u sekciji 115A stadiona MetLife, plaćene za 28.479 dolara svaka, odnosno ukupno 56.958 dolara.

Koje su druge najskuplje karte u historiji američkog sporta?

Prema TickPicku, koji rangira najskuplje sportske događaje prema prosječnoj cijeni kupovine ulaznica, ovo su sljedeći najskuplji događaji u historiji američkog sporta:

Super Bowl LVIII 2024 (San Francisco 49ers protiv Kansas City Chiefsa): 9.411 dolara

Super Bol LV 2021 (Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs): 7,313 dolara

Super Bowl LIV 2020 (Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers): 6.546 dolara

Treća utakmica finala NBA lige 2026. (Kansas City Chiefs protiv San Francisco 49ersa): 6.308 dolara

Najjeftinija karta za utakmicu za treće mjesto košta 900 dolara,pišu Vijesti

Najjeftinija karta za utakmicu za treće mjesto između Francuske i Engleske trenutno košta gotovo 900 dolara.

Cijene ulaznica pale su za oko 300 dolara nakon što je Engleska izgubila od Argentine.

Cijene su pale nakon povlačenja SAD-a i Portugala

Svjetsko prvenstvo 2026. godine je, prema većini glavnih pokazatelja, najskuplji turnir u 96-godišnjoj historiji najvažnijeg FIFA takmičenja.

Kada je turnir počeo prošlog mjeseca, prosječna cijena ulaznice bila je 1.622 dolara, prema podacima platforme SeatPick, dok je za polufinalne utakmice ta cifra porasla na 4.162 dolara.

Međutim, neke cijene na sekundarnom tržištu su značajno pale tokom turnira. To je bio slučaj i sa četvrtfinalnim duelom u kojem su se sastale Španija i Belgija.

Te dvije reprezentacije su do te utakmice stigle nakon što su eliminisale SAD i Portugal predvođene Cristianom Ronaldom, što je dovelo do pada cijena ulaznica za gotovo 60 posto.

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