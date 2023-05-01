Skok cijene nafte u svijetu: Hoće li gorivo u BiH premašiti 3 KM

Ukratko:

Cijene goriva u BiH mogle bi premašiti tri marke po litru ako se nastavi rast cijena nafte.

Brent nafta je porasla iznad 86 dolara po barelu zbog nove eskalacije napetosti između SAD i Irana.

Na pojedinim pumpama u Banjaluci dizel je već poskupio na 2,88 KM po litru.

Vlada Republike Srpske produžila je popust od 10 feninga po litru goriva do 15. avgusta.

Rast cijena nafte na svjetskim berzama mogao bi donijeti novo poskupljenje goriva

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je da su cijene nafte na svjetskim berzama u roku od 48 sati porasle do 86 dolara po barelu.

“Već na benzinskim pumpama imamo određena povećanja cijena, što smo i ranije najavljivali, od pet do sedam feninga. Međutim, ukoliko se ovaj rast cijena zadrži još nekoliko dana, vrlo lako bismo mogli doći u situaciju da cijene naftnih derivata premaše tri marke po litru”, kazao je Bečarević.

Ističe da je situacija na Bliskom istoku izuzetno napeta i trenutno se sve prati iz sata u sat.

Blokada Ormuskog moreuza mogla bi dodatno povećati pritisak na cijene

“Ukoliko se kriza dodatno produbi, posebno u slučaju blokade Ormuskog moreuza, bojim se da bi moglo doći do novog rasta cijena nafte”, pojašnjava Bečarević.

Dodaje da je za detaljnije i sigurnije prognoze potrebno sačekati razvoj situacije u narednim danima.

“Ipak, već sada je evidentno da je došlo do drastičnog poskupljenja – cijena barela nafte porasla je za oko 20 odsto. Ako se takav trend zadrži nekoliko dana, cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini mogle bi premašiti tri marke po litru”, rekao je Bečarević.

Struka upozorava da bi gorivo moglo dostići tri KM po litru

Milovan Bajić, potpredsjednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske i direktor “Krajinapetrola”, kazao je za “Nezavisne novine” da će cijena na pumpama u BiH zavisiti od daljeg kretanja cijena na svjetskim berzama, ali i od nabavnih cijena koje će formirati rafinerije.

“Ukoliko se sadašnji nivo cijena zadrži, realno je očekivati da će gorivo na benzinskim pumpama dostići, pa čak i premašiti tri marke po litru”, rekao je Bajić.

Podsjetio je da se promjene na svjetskom tržištu vrlo brzo odražavaju i na domaće tržište, posebno zbog toga što Bosna i Hercegovina gotovo u potpunosti zavisi od uvoza naftnih derivata.

Cijene na pumpama u Banjaluci već povećane

Sa jedne banjalučke benzinske pumpe naveli su da su u utorak, 14. jula, korigovali cijene goriva.

Kako su kazali, cijena dizela povećana je sa 2,78 KM na 2,88 KM po litru, dok se benzin trenutno prodaje po cijeni od 2,72 KM po litru.

Vlada RS produžila mjeru podrške za kupovinu goriva

Vlada Republike Srpske produžila je u ponedjeljak do 15. avgusta ove godine mjeru direktne podrške pri kupovini goriva, kojom građani, preduzetnici i privredni subjekti ostvaruju popust od 10 feninga po litru benzina i dizela, dok će Inspektorat RS nastaviti pojačan nadzor formiranja cijena naftnih derivata.

Naime, Vlada Republike Srpske je 13. jula na telefonskoj sjednici donijela odluku o produženju primjene Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. avgusta 2026. godine.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je na četvrtoj sjednici, održanoj 1. aprila ove godine, usvojila Odluku o direktnoj podršci, kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj.

Inspektorat RS nastavlja kontrolu formiranja cijena goriva

Iz Inspektorata Republike Srpske saopšteno je da će republička inspekcija nastaviti kontinuiran nadzor nad formiranjem cijena goriva.

“Povodom najava o mogućem rastu cijena tečnih naftnih goriva, usljed rasta cijene nafte na svjetskim berzama, republička tržišna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim nadzorom formiranja cijena goriva u Republici Srpskoj.

Podsjetimo, cijene dizela su prije početka sukoba na Bliskom istoku krajem februara iznosile 2,25 do 2,29 KM, dok je benzin koštao 2,25 do 2,32 KM,piše Nezavisne

Brent nafta premašila 86 dolara zbog krize SAD i Irana

Cijena nafte brent je u utorak porasla na više od 86 dolara po barelu nakon novog rasplamsavanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok su evropski i američki berzanski indeksi uglavnom u padu.

Prema podacima sa berze, cijena sirove nafte WTI porasla je za 3,38 odsto, na 80,791 dolar po barelu, dok je cijena nafte brent porasla za 3,49 odsto, na 86,235 dolara po barelu.

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će Sjedinjene Američke Države naplaćivati taksu od 20 odsto na tankere koji plove kroz Ormuski moreuz, dodajući da će taj pomorski prolaz biti otvoren “sa ili bez Irana”, što je dodatno podstaknulo neizvjesnost na globalnom tržištu nafte.

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