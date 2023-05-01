Završen posao: Tarik Muharemović prelazi u Leeds United za 40 miliona eura

Engleski klub postigao je dogovor sa Sassuolom o transferu bh. defanzivca vrijednom 40 miliona eura.

Od ukupnog iznosa transfera, 20 miliona eura pripast će Juventusu zahvaljujući klauzuli prema kojoj torinski klub ima pravo na 50 posto od naredne prodaje igrača.Muharemović je s Leedsom već dogovorio lične uslove i potpisat će petogodišnji ugovor.Defanzivac će u narednim satima otputovati u Englesku, gdje će obaviti završne formalnosti i kompletirati transfer,piše Vijesti

Ovu informaciju potvrdio je i ugledni italijanski novinar Fabrizio Romano.

Leeds, koji će naredne sezone nastupati u engleskoj Premier ligi, dovođenjem Muharemovića, želi dodatno ojačati odbrambenu liniju.

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