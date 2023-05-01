Iranac iz Australije sudi finale Svjetskog prvenstva?

Bude li branitelj naslova Argentina igrala u finalu onda je, navodi njemačka agencija dpa, naturalizirani Australac Alireza Faghani prvi favorit za glavnog djelitelja pravde.

Ulazak Argentine u finale automatski iz igre izbacuje sve evropske i južnoameričke sudije.

Godinama vrlo dobro kotiraju francuski arbitri Clement Turpin i Francois Letexier, ali oni otpadaju ukoliko Francuska pobijedi Španiju u polufinalu te time treći put u nizu izbori finalnu utakmicu.

Oni postaju ozbiljna opcija ako finale SP-a bude Španija – Engleska. Prođu li u finale Francuska i Engleska tada glavni kandidati za glavnog sudiju postaju Slovenac Slavko Vinčić, Italijan Maurizio Mariani te Poljak Szymon Marciniak,pišu Vijesti

Upravo je Marciniak bio sudac finalne utakmice posljednjeg Svjetskog prvenstva u Kataru u kojoj je Argentina bila bolja od Francuske.

Brojni mediji navode da je u bazi podataka FIFA-e za glavnog djelitelja pravde za finalni susret ostalo još 13 sudija.

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