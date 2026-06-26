BiH napredovala na FIFA rang listi, ali mnogi su očekivali veći skok

Zmajevi sada zauzimaju 61. mjesto sa 1.408,93 boda, što je napredak za tri pozicije u odnosu na prošlu kada je naša reprezentacija zauzimala 64. mjesto.

Plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva donio je Zmajevima pomak na svjetskoj rang-listi, iako su mnogi možda očekivali i veći skok nakon historijskog uspjeha.

Međutim, Bosna i Hercegovina tokom turnira nije ostvarila nijednu pobjedu protiv neke od najbolje rangiranih reprezentacija svijeta, pa je zato skok “samo” tri mjesta.

Na vrhu FIFA rang-liste nije bilo promjena kada je riječ o prvoplasiranoj reprezentaciji. Argentina je zadržala prvo mjesto sa 1.907,40 bodova, dok je Francuska pretekla Španiju i sada zauzima drugu poziciju,pišu Vijesti

Prvih deset reprezentacija svijeta čine: Argentina, Francuska, Španija, Engleska, Brazil, Maroko, Nizozemska, Portugal, Meksiko, Belgija.

Hrvatska je nazadovala za dvije pozicije i sada je 13., dok je Srbija, poput BiH, napredovala za tri mjesta i trenutno je na 40. mjestu.

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