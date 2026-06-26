Zatražena smjena Dragana Čovića, on spriječio glasanje

Delegat Džemal Smajić prvi se javio za riječ i predložio dopunu dnevnog reda kako bi Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije bio razmatran po hitnoj proceduri kao prva tačka sjednice.

Delegat Dženan Đonlagić također je tražio izmjene dnevnog reda, uz prijedlog da se razmatra pet izvještaja Centralne izborne komisije BiH.

Dragan Čović je odbio da se o tim prijedlozima glasa, uz obrazloženje da zakon ne može biti na dnevnom redu jer “nije opremljen“, te da je Dom naroda ranije odbio hitnu proceduru.

Također je naveo da Poslovnik, prema njegovom tumačenju, ne obavezuje predsjedavajućeg da prijedloge delegata stavlja na glasanje,pišu Vijesti

Takav potez izazvao je reakcije dijela delegata, koji su tvrdili da je time prekršen Poslovnik. Šefik Džaferović je zatražio pauzu, ističući da se ne može nastaviti rad dok se ne poštuju pravila, te je ukazao da je Dom naroda, kako je rekao, bio blokiran u ranijem periodu.

Tokom pauze, osam delegata potpisalo je zahtjev za smjenu Dragana Čovića zbog, kako navode, kršenja Poslovnika. Tražili su da se ta tačka uvrsti kao prva na dnevni red.

Međutim, Čović je odbio da i taj zahtjev stavi na glasanje, poručivši: “Džaferoviću, to je samo konstatacija vašeg kluba“, uz stav da ga zahtjev većine delegata ne obavezuje.

Nakon toga sjednica je nastavljena, ali bez jedinstvenog glasanja o pojedinim tačkama, što je dovelo do toga da dio prijedloga ne bude usvojen, dok su neki prošli uz manji broj glasova prisutnih delegata.

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