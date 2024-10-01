Dim još kulja iznad deponije Uborak!

Na mostarskoj deponiji Uborak jučer oko 9 sati izbio je veliki požar koji je i dalje aktivan, a iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđuju da je situacija na terenu kritična.

– Kolega koji se upravo vratio s terena kazao je da je katastrofa. Požar nije saniran, ali se drži pod kontrolom – rečeno je za portal “Avaza” iz PVJ Mostar.

Zbog velikog požara koji je zahvatio deponiju i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na lokalitetu, Grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi se omogućilo brzo i operativno djelovanje nadležnih službi.Kako javlja reporter “Avaza” s lica mjesta, dim kulja iznad deponije i dalje, a šta je zabilježio pogledajte u videoprilogu,piše Avaz

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