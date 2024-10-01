Netanyahu odbio povlačenje: Izraelska vojska ostaje u Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da izraelska vojska neće napustiti jug Libana, uprkos novoj rundi direktnih pregovora između Izraela i Libana koji se ove sedmice održavaju u Washingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

U zajedničkom saopćenju, Netanyahu, ministar odbrane Israel Katz i načelnik Generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir naglasili su da će izraelske snage nastaviti djelovati u južnom Libanu.

„Izraelska vojska će nastaviti odlučno djelovati kako bi uklonila prijetnje našim vojnicima i civilima, uništila terorističku infrastrukturu i zadržala sigurnosnu zonu u južnom Libanu“, navodi se u saopćenju.

Izraelske trupe već mjesecima održavaju prisustvo u takozvanoj „sigurnosnoj zoni“ duž granice s Libanom, a u pojedinim područjima nalaze se i do deset kilometara unutar libanske teritorije.

Ova poruka dolazi svega nekoliko sati prije pete runde direktnih pregovora između Izraela i Libana, koji će od utorka do četvrtka biti održani u Washingtonu.

Sjedinjene Američke Države pokušavaju uspostaviti trajni sporazum koji bi okončao sukobe između dvije zemlje, ali je izraelska odluka da zadrži vojne snage u Libanu dodatno zakomplikovala pregovore.

Američki zvaničnici naveli su da je cilj razgovora “trajni prekid ciklusa nasilja” i postizanje sveobuhvatnog sporazuma o miru i sigurnosti između Izraela i Libana.

Istovremeno, Liban pokušava umanjiti utjecaj Hezbollah i jasno poručuje da neće dozvoliti da bilo koja druga država pregovara u njegovo ime.

Predsjednik Joseph Aoun izjavio je da će Liban samostalno donositi odluke.

“Pregovarat ćemo sami za sebe i ne prihvatamo da bilo koja druga strana to radi umjesto nas. Pozdravljamo pomoć koja može doprinijeti okončanju rata, ali postoji velika razlika između pomoći i miješanja u naše unutrašnje poslove”, rekao je Aoun, aludirajući na ulogu Irana.

U međuvremenu, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava paralelno voditi pregovore s Iranom i održati dijalog između Izraela i Libana, iako Teheran insistira da Izrael prekine vojne operacije u Libanu kao uslov za nastavak pregovora sa Washingtonom.

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