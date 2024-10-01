Suosnivač Wikipedie neće dozvoliti da umjetna inteligencija uređuje članke

Govoreći za agenciju AFP na marginama događaja posvećenog klimatskoj akciji u Londonu, Wales je upozorio na problem „halucinacija“ kod umjetne inteligencije, kada sistemi samouvjereno generiraju netačne ili izmišljene informacije.

Iako je priznao da su novi AI modeli donekle smanjili taj problem, naglasio je da on i dalje ostaje „vrlo, vrlo ozbiljan“.

Prema njegovim riječima, AI alati mogli bi ipak imati korisnu ulogu u obavještavanju milionske zajednice urednika Wikipedije o rijetkim ili nišnim vijestima koje bi inače mogle biti propuštene.

„Ne bismo dozvolili da AI direktno uređuje članke, jer mu se ne može dovoljno vjerovati“, rekao je Wales.

On je također istakao da AI platforme sve više koriste sadržaj Wikipedije za odgovore korisnicima, što je dovelo do rasta broja posjeta koje generiraju botovi, dok je broj ljudskih posjeta pao za oko osam posto,piše Vijesti

Wales je ocijenio taj pad kao „značajan“, ali ne i „katastrofalan“, naglasivši da Wikipedia, koja spada među deset najposjećenijih web stranica na svijetu, ne zavisi direktno od oglašavanja već od donacija korisnika.

On je pozvao kompanije koje razvijaju umjetnu inteligenciju da „plate svoj fer udio“, ističući da masovno korištenje podataka Wikipedije stvara stvarne troškove zbog opterećenja servera.

Dodao je i da je Wikipedia već postigla dogovore s nekoliko velikih tehnoloških kompanija, dok se prema onima koji ne poštuju pravila razmatra i mogućnost blokiranja pristupa.

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