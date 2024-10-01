Zmajevi saznali protivnika ako prođu u nokaut fazu

Nakon što su Francuska i Norveška u drugom kolu upisale pobjede protiv Iraka i Senegala, obje reprezentacije stigle su do šest bodova i praktično osigurale prolazak dalje.

S druge strane, Senegal i Irak ostali su bez bodova, pa su njihove šanse za nastavak takmičenja svedene na minimum.

Zmajevi bi pobjedom nad Katarom gotovo sigurno osigurali mjesto u šesnaestini finala. Prema trenutnim projekcijama, trećeplasirana ekipa iz grupe B, gdje se nalazi i Bosna i Hercegovina, trebala bi igrati protiv pobjednika grupe D.

To znači da bi protivnik naše reprezentacije najvjerovatnije bile Sjedinjene Američke Države. Amerikanci nakon dva kola imaju maksimalnih šest bodova i bez obzira na ishod posljednjeg susreta protiv Turske zadržat će prvo mjesto u grupi zahvaljujući boljem međusobnom omjeru u odnosu na Australiju i Paragvaj.

Postojala je mogućnost da se Bosna i Hercegovina ukrsti s pobjednikom grupe E, ali samo u slučaju da jedna od reprezentacija iz grupe Francuske, Norveške, Senegala i Iraka izbori plasman među najbolje trećeplasirane selekcije.

Nakon rezultata drugog kola takav scenarij djeluje veoma malo vjerovatno.

Dodatno, situacija u ostalim grupama ide u prilog tome da trećeplasirane ekipe s tri boda osiguraju prolaz,piše Vijesti

Škotska u grupi C, Paragvaj u grupi D i Švedska u grupi F već imaju po tri boda i remi u posljednjem kolu mogao bi im biti dovoljan za nastavak takmičenja.

Ako Bosna i Hercegovina savlada Katar, potencijalni duel sa Sjedinjenim Američkim Državama igrao bi se u noći između 1. i 2. jula od 2 sata po našem vremenu na stadionu u San Franciscu.

Prije toga, Zmajeve očekuje odlučujući meč protiv Katara, koji je na rasporedu u srijedu od 21 sat u Seattleu

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