Real Madrid nudi 70 miliona eura za Marokanca koji blista na SP

Mladi veznjak Lillea igra sjajno za Maroko, a posebno se istakao u utakmicama protiv Brazila i Škotske. Njegove partije nisu prošle nezapaženo, jer ga Real Madrid već neko vrijeme prati i sada sve ozbiljnije razmatra mogući transfer.

Prema informacijama Patricka Bergera iz Sky Germanyja, Real Madrid je pojačao interes za 18 godina starog fudbalera nakon što ga je uživo pratio tokom Mundijala.

Glavni skaut madridskog kluba Juni Calafat bio je na utakmici Maroka i Brazila, u kojoj je Bouaddi proglašen najboljim igračem susreta. Skauti Reala pratili su ga i u narednom meču protiv Škotske, što jasno pokazuje da interes nije slučajan,PIŠE Vijesti

Real Madrid će nastaviti pratiti njegov razvoj tokom ostatka turnira, ali u klubu već imaju dovoljno pozitivnih informacija da ga stave među ozbiljne mete za ljetni prijelazni rok.

Problem bi mogla biti cijena. Lille ne želi lako pustiti jednog od najvećih talenata u ekipi i za njegov odlazak traži najmanje 70 miliona eura.

Francuski klub je u dobroj pregovaračkoj poziciji, jer Bouaddi ima ugovor do ljeta 2029. godine. Iako je tek na početku karijere, već je skupio gotovo 100 nastupa za prvi tim Lillea, dok je za Maroko odigrao pet utakmica.

Interes ne pokazuje samo Real Madrid. Situaciju prati i Paris Saint Germain, a očekuje se da bi se u utrku mogli uključiti i drugi veliki evropski klubovi ukoliko Bouaddi nastavi igrati na ovakvom nivou.

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