Monstrum s Balkana detaljno opisao kako je ubio ljubavnicu: Ubo je nožem u srce, tijelo zakopao u njivi

Državljanin Sjeverne Makedonije (43) iz Skoplja, optužen za ubistvo svoje ljubavnice Stavrule (45) na grčkom ostrvu Krit, u svojoj odbrani iznio je detaljan i potresan opis zločina, tvrdeći da se više puta vraćao na mjesto događaja kako bi se uvjerio da je žrtva mrtva, te potom pokušao prikriti tragove.

Prema njegovom iskazu, Stavrula je 30. maja došla u njegovu kuću kako bi obavila pregled objekta. Naveo je da joj je ponudio pivo, nakon čega je ona počela fotografisati kuću i ukazivati na nedostatke, što ga je, kako tvrdi, iznerviralo.

Optuženi je izjavio da je nakon svađe izgubio kontrolu i udario ženu flašom u glavu, a zatim joj zalijepio usta ljepljivom trakom, vjerujući da je preminula. Međutim, kada je, kako tvrdi, nekoliko minuta kasnije čuo da daje znakove života, uzeo je kuhinjski nož i dva puta je ubo u predjelu srca.

Ni tada, prema njegovim riječima, napad nije bio završen. Naveo je da se ponovo vratio kada je čuo da žrtva doziva pomoć i da ju je tada udario drvenim balvanom u glavu.

Nakon zločina, kako tvrdi, uzeo je bankovne kartice žrtve i podigao novac na bankomatu kako bi policiju naveo na pogrešan trag i stvorio utisak da je motiv bila pljačka.

Tijelo zakopao

Potom je, prema njegovom iskazu, vezao tijelo, umotao ga u kese, satima čistio kuću koristeći vodu, izbjeljivač i parfem kako bi uklonio tragove krvi, a istog dana odbacio mobilni telefon i bankovne kartice žrtve,piše Avaz

Sutradan je, kako je priznao, tijelo odvezao na njivu na kojoj je radio, iskopao rupu i zakopao ga, nakon čega se vratio kući kako bi uklonio preostale tragove.

Konzumirao kanabis

U završnom dijelu odbrane pokušao je objasniti svoje postupke navodeći da je tog dana konzumirao kanabis.

– Vjerujem da je to razlog zbog kojeg se sve dogodilo. Nikada nisam pomislio da uradim nešto loše – rekao je optuženi.

On je također tvrdio da je godinama bio u konfliktnoj vezi sa Stavrulom, navodeći da su imali i intimni odnos, te da mu je ona navodno prijetila da će njegovoj supruzi reći da ju je silovao.

Te tvrdnje za sada nisu potvrđene u sudskom postupku.

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