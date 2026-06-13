Haos u Sarajevu: Nevrijeme pretvorilo ulice u rijeke, oštećena infrastruktura

Na brojnim lokacijama u gradu ulice su se pretvorile u bujice, dok građani prijavljuju poplavljene kolovoze, otežano kretanje i zastoje u saobraćaju. Na pojedinim mjestima voda je izbila iz šahtova i dodatno preplavila ulice, što je stvorilo opasne uslove za vožnju.

U nekim sarajevskim naseljima zabilježena su i fizička oštećenja infrastrukture. Pod pritiskom velike količine vode, na određenim lokacijama došlo je do pucanja i podizanja asfalta, što predstavlja rizik i za vozače i za pješake,pišu Vijesti

Prema informacijama s terena, oštećen je i jedan tržni centar, dok su brojni poslovni objekti bili izloženi prodoru vode. Posebno dramatična situacija zabilježena je na području Baščaršija, gdje su trgovci pokušavali spriječiti ulazak vode u radnje i zaštititi robu.Zbog poplavljenih saobraćajnica u više dijelova grada, saobraćaj se odvija otežano, uz formirane gužve i spor protok vozila. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i izbjegavanje rizičnih dionica gdje god je to moguće.

Građani putem društvenih mreža objavljuju snimke i fotografije posljedica nevremena, uz upozorenja na mogućnost novih padavina i dalji porast nivoa vode.

Nadležne službe prate situaciju na terenu i apeluju na građane da prate zvanične informacije o vremenskim uslovima i stanju na saobraćajnicama.

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