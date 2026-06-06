Drama u Mostaru: Vozač udario u šest parkiranih automobila, suvozač povrijeđen

Sudjelovalo je vozilo Mercedes kojim je upravljao P.P. i imao je kontakt sa šest parkiranih vozila, rečeno je za „Avaz“Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros u Mostaru, u Splitskoj ulici,piše Avaz

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se desila u 03:50 sati, ispred Optike Bevanda.

– Sudjelovalo je vozilo Mercedes kojim je upravljao P.P. i imao je kontakt sa šest parkiranih vozila – rečeno je za „Avaz“.

Suvozač iz Mercedesa je zadobio lakše tjelesne povrede.

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