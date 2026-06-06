Oglasila se Anja Ljubojević nakon teške nesreće: “Popila sam par pića, snosim odgovornost”

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević oglasila se nakon saobraćajne nesreće u kojoj je jutros zadobila povrede.

– Snosim svu odgovornost, nisam obratila pažnju, pogledala sam u telefon i to se dogodilo – rekla je Ljubojević, piše ATV.

Nesreća se, podsjetimo, dogodila u Trnu kod Laktaša. Ona je zbrinuta na UKC-u RS i prebačena je u dnevnu bolnicu.

– Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bi upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz… – kaže Ljubojević.

Više puta je ponovila da se pita zašto je uopšte živa.

– Iz auta sam sama izašla. Drago mi je što nikoga nisam povrijedila, jer sa tim ne bi mogla da živim – rekla je Ljubojević.Ona kaže da će snositi i svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu. Nesreća se dogodila oko 4 sata kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC-u Republike Srpske konstatovane lakše tjelesne povrede. Na teren je izašla i policija koja je obavila uviđaj,piše Avaz

– Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros oko 04 časa na putu rezervisanom sa saobraćaj motornih vozila u mjestu Trnu. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke “Audi”. Jedno lice zadobilo lake tjelesne povrede – rečeno je za ATV iz PU Banja Luka.

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