Papa: Nije mi u interesu raspravljati se s Trampom

Papa Lav XIV pokušao je ublažiti značaj spora s Donaldom Trampom (Donald Trump) i poručio da izvještavanje o njegovim izjavama tokom afričke turneje “nije bilo tačno u svim aspektima” te da mu “nije u interesu” ulaziti u raspravu s američkim predsjednikom.

Obraćajući se novinarima na engleskom jeziku tokom leta za Angolu, na trećoj etapi svoje desetodnevne turneje po Africi, prvi američki papa rekao je da njegova izjava iz Kameruna prije dva dana, u kojoj je naveo da svijet “razara šačica tirana”, nije bila nužno usmjerena na Trampa.

– Taj govor je pripremljen prije dvije sedmice, mnogo prije nego što je predsjednik komentarisao mene i poruku mira koju promovišem – rekao je Lav.

– Govor je protumačen kao da pokušavam ulaziti u raspravu s predsjednikom, što uopšte nije u mom interesu – poručio je papa u subotu.

Trampove izjave

U nedjelju, dok se Lav pripremao za početak turneje, Tramp ga je opisao kao “Slabog po pitanju kriminala i užasnog za vanjsku politiku” u objavi na platformi Truth Social.

Tramp je također objavio fotografiju sebe generisanu vještačkom inteligencijom u stilu Isusa, što je izazvalo brojne kritike, uključujući i pojedine vjerske konzervativce koji ga inače podržavaju. Objava je uklonjena u ponedjeljak ujutro.

Čini se da je Tramp na taj način reagovao na papine kritike posljednjih sedmica na račun rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

Osude rata

Papa je u ponedjeljak za Reuters rekao da će nastaviti govoriti o ratu.

Lav, porijeklom iz Čikaga, u prvih deset mjeseci svog pontifikata zadržao je umjereniji stil, ali je tokom afričke turneje nastupio znatno oštrije, otvoreno osudivši rat, nejednakost i svjetske lidere.

