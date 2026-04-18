Pucnjava u Kijevu: Ima mrtvih, velika drama na ulicama

U Holosijivskom okrugu u Kijevu, nepoznati napadač otvorio je vatru na ljude, nakon čega su nadležni organi hitno reagovali i pokrenuli specijalnu operaciju za hapšenje osumnjičenog.

Prema preliminarnim podacima, jedna osoba je preminula, dok je nekoliko drugih ranjeno.

Tačan broj povrijeđenih se još uvijek utvrđuje. Na lice mjesta su upućene policijske snage i specijalne jedinice KORD.

Prema navodima policije, u toku je specijalna akcija hapšenja napadača.

Situacija je pod kontrolom, a sve okolnosti incidenta se ispituju.

Policijski službenici nastavljaju rad na licu mjesta i brinu o javnoj bezbjednosti, dok se motivi i detalji incidenta razjašnjavaju.

Informacije o ubijenima i povrijeđenima se provjeravaju, te je moguće da će se ti brojevi mijenjati.

Policijske jedinice nastavljaju operaciju hapšenja osumnjičenog, a istražne radnje će pomoći da se utvrdi kompletan slijed događaja i uzrok incidenta.

Dalje zvanične informacije očekuju se nakon završetka istražnih procedura.

