Prvi brodovi ponovo prolaze kroz Hormuški moreuz uprkos napetostima

Čini se da prvih nekoliko brodova prolazi kroz Hormuški moreuz, javlja Sky News jutros.Nešto poslije 5 sati ujutro po britanskom vremenu, čini se da je nekoliko brodova prošlo kroz Hormuški moreuz u oba smjera, navodi MarineTraffic.

Na jugu, tri mala teretna broda pod indijskom zastavom i jedan jedrenjak prošli su kroz vode Omana.Na sjeveru, Black Maya, asfaltni tanker pod zastavom Curacaoa, prošao je kroz iranske vode, a prati ga TRIMMU 3, tanker za LPG pod zastavom Hong Konga.

Čini se da je mali red plovila, uključujući tri velika tankera za LPG gas, sada počeo da prolazi kroz iransku stranu moreuza,piše Avaz

