Najveći američki nosač aviona raspoređen na Bliskom istoku

Najveći nosač aviona na svijetu, USS Gerald R Ford, ponovo je uplovio u područje Bliskog istoka, potvrdili su odbrambeni zvaničnici za Associated Press (AP).Prema njihovim navodima, ovaj nosač aviona, koji je prethodno djelovao u istočnom Sredozemlju, prošao je kroz Sueski kanal zajedno s dva razarača, te je sada raspoređen u Crvenom moru.

USS Gerald R Ford vraća se u operativnu zonu Crvenog mora nakon više od mjesec dana provedenih u Sredozemlju. Tamo je bio nakon incidenta u kojem je došlo do velikog požara u prostoru za pranje rublja, zbog čega je brod morao nakratko da se vrati u luku radi popravki, a oko 600 članova posade ostalo je bez smještaja.

Ova misija označava najduže raspoređivanje jednog nosača aviona još od vremena Vijetnamskog rata,piše Avaz

