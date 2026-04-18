Vijesti

Najveći američki nosač aviona raspoređen na Bliskom istoku

4.6K  
Objavljeno prije 52 minute

Ova misija označava najduže raspoređivanje jednog nosača aviona još od vremena Vijetnamskog rata

Najveći nosač aviona na svijetu, USS Gerald R Ford, ponovo je uplovio u područje Bliskog istoka, potvrdili su odbrambeni zvaničnici za Associated Press (AP).Prema njihovim navodima, ovaj nosač aviona, koji je prethodno djelovao u istočnom Sredozemlju, prošao je kroz Sueski kanal zajedno s dva razarača, te je sada raspoređen u Crvenom moru.

USS Gerald R Ford vraća se u operativnu zonu Crvenog mora nakon više od mjesec dana provedenih u Sredozemlju. Tamo je bio nakon incidenta u kojem je došlo do velikog požara u prostoru za pranje rublja, zbog čega je brod morao nakratko da se vrati u luku radi popravki, a oko 600 članova posade ostalo je bez smještaja.

Ova misija označava najduže raspoređivanje jednog nosača aviona još od vremena Vijetnamskog rata,piše Avaz


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh