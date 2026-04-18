Tri zemlje EU-a traže raskid sporazuma s Izraelom

Ministri vanjskih poslova ovih zemalja uputili su zajedničko pismo visokoj predstavnici EU za vanjsku politiku, Kaja Kallas, tražeći hitno preispitivanje reakcije Unije i odlučnije djelovanje zbog situacije na Bliskom istoku, posebno u Libanu, prenosi Index.

U pismu izražavaju zabrinutost zbog poteza Izraela za koje navode da krše ljudska prava i međunarodno pravo, te pozivaju EU da preuzme moralnu i političku odgovornost i zaštiti svoje temeljne vrijednosti. Naglašavaju da Unija ne smije ostati pasivna kako bi očuvala vlastitu vjerodostojnost.

Također upozoravaju da prijedlog zakona o smrtnoj kazni za Palestince predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i dodatno pogoršava stanje u regiji. Iako pozdravljaju primirje u Libanonu, pozivaju sve strane na suzdržanost.

Podsjećaju da je ranijom analizom već utvrđeno da Izrael ne ispunjava obaveze iz Sporazuma u dijelu koji se odnosi na ljudska prava, te traže da EU hitno razmotri svoj odgovor, uz poruku da su sve opcije otvorene,piše Vijesti

