AXIOS TVRDI JEDNO, TRUMP DRUGO: Dok mediji pišu o milijardama, Trump poručuje – „Ni dolara im ne damo!“

Prema izvorima na koje se poziva ovaj medij, novac bi bio oslobođen u zamjenu za ključni ustupak Teherana – predaju preostalih zaliha obogaćenog urana. Ovakav dogovor imao bi za cilj trajno uklanjanje nuklearne prijetnje, dok bi Iranu pružio neophodan finansijski spas.

Trumpova oštra reakcija: „Nema novca!“

Međutim, predsjednik Donald Trump nije dugo čekao na odgovor. U svom prepoznatljivom stilu, putem društvene mreže Truth Social, oštro je odbacio bilo kakvu mogućnost novčane kompenzacije u tekućim pregovorima.

„Nijedan novac neće mijenjati ruke ni na koji način“, obećao je Trump, jasno dajući do znanja da njegova administracija ne planira nastaviti praksu odmrzavanja sredstava koja je bila prisutna u ranijim decenijama.

Sudbina Libanona i uloga Hezbollaha

Predsjednik je također pojasnio da širi pregovori o nuklearnom programu nisu direktno vezani za situaciju u Libanonu, ali je naglasio da SAD ima poseban plan za tu regiju.

„Sporazum ni na koji način ne ovisi o Libanonu, ali SAD će zasebno surađivati s Libanonom i na odgovarajući način se nositi sa situacijom oko Hezbollaha“, poručio je predsjednik.

Ove izjave dolaze u trenutku kada je Trump već proglasio desetodnevno primirje između Izraela i Libanona, naglašavajući da SAD više neće tolerisati bombardovanja. Dok analitičari pokušavaju odgonetnuti šta se zaista događa iza zatvorenih vrata, jedno je sigurno: Trump želi pokazati da se mir može postići bez isplate milijardi dolara, oslanjajući se isključivo na politiku maksimalnog pritiska i direktne diplomatije.

