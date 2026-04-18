Za tri mjeseca odobreno više od 100 zahtjeva za vantjelesnu oplodnju

Šta treba da znate:

Više od 100 zahtjeva za VTO odobreno u tri mjeseca

Proširena prava na refundaciju troškova do 42. godine

Preko 2.200 beba rođeno zahvaljujući VTO-u

Koliko zahtjeva i šta oni znače

“Naime, za mnoge parove roditeljstvo počinje mnogo prije rođenja djeteta. Počinje odlukom da ne odustanu, medicinskom dokumentacijom i nadom da će baš ovaj postupak biti uspješan. I iza ovog broja, koji se odnosi samo na odobrene zahtjeve u protekla tri mjeseca, krije se stotinu priča o vjeri da je moguće. A svako novo pravo u ovoj oblasti nije tek administrativna olakšica, nego još jedna šansa. Šansa za život”, navode iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Nova prava i finansiranje

Oni podsjećaju da sve žene do navršene 42 godine, koje dobiju bebu iz postupka vantjelesne oplodnje, od ove godine imaju pravo na refundaciju troškova, bez obzira na to gdje je postupak obavljen.

“Ova dodatna šansa odnosi se na one žene koje su prethodno već iskoristile tri pokušaja vantjelesne oplodnje koje je finansirao FZO RS. I dalje ostaje mogućnost da za žene starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, FZO RS refundira troškove. Napominjemo da Fond refundira troškove u skladu sa cjenovnikom Fonda za ovu proceduru”, objašnjavaju oni.

Kako dodaju, u ovu priču parovi ulaze sa velikom nadom i zato svaki korak sistemske podrške znači korak bliže trenutku kada ova borba dobija svoj najljepši ishod, a to je rođenje djeteta.

Rezultati i ulaganja u VTO

“Inače, vantjelesna oplodnja je uvrštena u prava iz zdravstvenog osiguranja 2007. godine, a od tada je, zahvaljujući ovoj proceduri, rođeno više od 2.200 beba. Međutim, broj novorođenčadi je i znatno veći budući da je značajan broj parova VTO, u skladu sa propisima, radio i izvan Republike Srpske, te su im troškovi refundirani. Vlada Republike Srpske i FZO RS su za postupke vantjelesne oplodnje, koji su rađeni kod nas ili izvan Republike Srpske, do sada izdvojili više od 42 miliona KM”, navode iz Fonda dodajući da su u protekloj godini odobrena 492 zahtjeva.

Oni podsjećaju da Fond u potpunosti finansira tri postupka ženama do navršene 40. godine. “Za žene starosti od 40 do 42 godine, Fond pokriva 50 odsto troškova”, objašnjavaju oni,piše Nezavisne

Dodatne mjere i pogodnosti

Kako dodaju, osim vantjelesne oplodnje, Fond odranije finansira i čuvanje embriona na dvije godine, što predstavlja značajno olakšanje za parove, jer ne moraju ponovo da prolaze kroz kompletnu proceduru.

“Još jedna novina odnosi se na finansiranje zamrzavanja reproduktivnog materijala (onkofertilitet) za osiguranike koji boluju od malignih bolesti prije izlaganja onkološkim terapijama i zračenju, što im pruža mogućnost da kasnije dobiju potomstvo. Podsjećamo da je duže od dvije godine omogućeno da parovi treći postupak vantjelesne oplodnje, nakon dva neuspjela pokušaja u Srpskoj, mogu da urade u bilo kojoj ustanovi i izvan Republike Srpske te im Fond refundira troškove”, ističu iz FZO RS.

